Министр раскрыл схему воровства газа на Кавказе

Жители семи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) накопили 94 миллиарда рублей долга за бытовой газ по итогам 2018 года, часть этих долгов является результатом организованного воровства топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Чиновник уточнил, что это касается «не только Чеченской Республики, но и других субъектов, входящих в состав СКФО». Долг, по словам министра, продолжает расти. «Если же брать оптовые закупки, цифра по федеральному округу еще оглушительнее — за 200 миллиардов рублей. Сумма огромная, проблему решаем, необходимый инструментарий имеется», — сказал Чеботарев.

Министр заметил, что рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу в составе правительственной комиссии по развитию СКФО, которую он возглавляет, проводит комплексные меры для снижения объема задолженности. В частности, все платежи переводятся на безналичный расчет, сейчас он уже действует примерно для 75 процентов абонентов.

Также власти с особым вниманием следят за ликвидацией «задвоенных» лицевых счетов. «Существует официальный лицевой счет, по нему человек или организация совершают оплату. Но параллельно создается еще один — фиктивный счет, по которому физическое или юридическое лицо оказывается злостным неплательщиком, совершенно о том не подозревая», — пояснил Чеботарев.

По его словам, «левые» счета активно используются в теневой экономике: для подпольных кирпичных заводов, пиратских нефтеперерабатывающих предприятий, крупных тепличных комплексов, заводов по производству контрафактного спирта и так далее. Все эти предприятия нелегально потребляют газ, списывая расходы через «задвоенные счета».

Ранее прокурор Дагестана сообщил о том, что в республике выявлены массовые хищения газа, в ходе «беспрецедентных по своему масштабу» обысков на 960 объектах газопотребления. По результатам проверок возбуждено восемь уголовных дел, в том числе в отношении руководителей газоснабжающей организации и ее территориальных участков.

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