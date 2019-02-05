На Украине потребовали простить миллиарды долгов за ЖКХ вслед за Чечней

Депутаты Верховной Рады Украины предложили простить жителям страны долги за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на начало 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента.

Как отмечают авторы инициативы, задолженность населения за газ, водоснабжение и электроэнергию с 2014 года выросла в четыре раза и составляет 55,6 миллиарда гривен (два миллиарда долларов). Причиной этого стало многократное увеличение тарифов: цены на газ выросли на 1080 процентов, на отопление — на 1240 процентов, на горячую воду — на 560 процентов, на электричество — на 221 процент.

Депутаты отмечают, что зарплата в стране за тот же период выросла лишь на 171 процент. «Учитывая несоответствие темпов роста цен на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг и уровня доходов населения, предлагается списать задолженность населения за поставки природного газа (26,4 миллиарда гривен), централизованное отопление и снабжение горячей водой (16,7 миллиарда гривен) и поставки электроэнергии (4,8 миллиарда гривен)», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что таким образом хотят восстановить социальную справедливость в стране. Списание долгов позволит снизить напряженность в обществе и уменьшить долговую нагрузку на наиболее незащищенные слои населения.

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В январе районный суд Грозного постановил списать долги жителей Чечни за газ на сумму более 9 миллиардов рублей. Этого требовала прокуратура республики, которая боялась протестов в регионе. «Газпром» отказался признавать решение суда и подал апелляционную жалобу.

Вслед за этим ряд регионов России попросил списать и их задолженности за газ по примеру Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос об освобождении от долгов чрезвычайно сложный и должен решаться с учетом интересов как поставщиков услуг, так и простых граждан.

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