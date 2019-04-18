Армию Ирака обвинили в массовых пытках заключенных

Солдаты армии Ирака применяют пытки против подозреваемых в пособничестве боевикам в Мосуле. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на неправительственную организацию Human Rights Watch.

В отчете правозащитников подробно описываются случаи жестокого обращения с заключенными. По их словам, военные избивают и подвергают мучениям подозреваемых. Один из бывших арестантов рассказал, что в итоге подвергавшиеся пыткам задержанные признавали свою вину во всех вменяемых им преступлениях.

Материалы по теме Демократия приехала Джихадисты захватили Ирак. Американцы его разрушили и не хотят платить

Правозащитники отмечают, что о новых пытках стало известно спустя несколько месяцев после того, как они информировали иракское правительство о фактах жестокого обращения с задержанными. Human Rights Watch обвинила власти Ирака в неспособности расследовать случаи пыток и смерти заключенных.

О полной зачистке Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) объявили в июле 2017-го. В декабре премьер-министр Ирака заявил о победе над ИГ в стране.

Первые документальные свидетельства о том, что солдаты армии Ирака применяют пытки против подозреваемых в пособничестве боевикам появились в июне 2017 года. Иракское правительство обещало провести расследование, однако его результаты неизвестны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!