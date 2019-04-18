Звездная визажистка показала легкий способ скрыть прыщи

Визажист британской поп-группы Spice Girls Карин Дарнелл рассказала о методах, с помощью которых скрывала прыщи на лицах певиц. Об этом сообщает Page Six.

«Сейчас мы живем в мире фотошопа, но тогда у нас не было фильтров. У нас было только дневное освещение. Поэтому если у кого-то на лице были пятна, а у одной из девочек они действительно были, я должна была это исправить», — отметила Дарнелл.

Вместо того чтобы накладывать дополнительный слой тонального крема, визажистка ярче выделяла глаза и губы девушек. По ее словам, этот трюк помогал отвлечь внимание зрителей от кожных изъянов.

Издание отмечает, что, вероятно, именно по этой причине в 1990-х на выступлениях у участниц группы Spice Girls был такой броский макияж.

В феврале японская визажистка, известная в сети под никнеймом Amaterasu Eve, показала, как с помощью макияжа и прически можно перевоплощаться в женщин разных рас и национальностей. На появившемся в YouTube видео девушка поэтапно демонстрирует изменения, которые происходят с ее внешностью при нанесении мейкапа.

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