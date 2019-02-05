Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу

Японская визажистка, известная в сети под никнеймом Amaterasu Eve, показала, как с помощью макияжа и прически можно перевоплощаться в женщин разных рас и национальностей. Видео девушка опубликовала на YouTube.

«Все люди прекрасны. Давайте проявлять толерантность и уважение к личностям других, — призывает визажистка во вступлении. — Именно этому я и посвятила видео. Я надеюсь, что однажды наступит день, когда все полюбят друг друга».

Далее на видео девушка поэтапно демонстрирует изменения, которые происходят с ее внешностью при нанесении мейкапа. Сперва она «превращается» в смуглую латиноамериканку, затем в светловолосую европейку и, наконец, в чернокожую афроамериканку с кудрявыми волосами.

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