«МегаФон» полностью обеспечит 4G в московском метро до конца года

Уже сейчас «МегаФон» обеспечивает сеть 4G на более 70 процентов перегонов. К концу года сеть 4G появится на 100 процентах перегонов, сообщает пресс-служба «МегаФона».

В сообщении «МегаФона» говорится, что на момент подписания договора в 2016 году в план по включению RAN Sharing вошли 204 подземные станции, в том числе планируемые к открытию в 2017-2018 годах. Первые станции заработали в радиоэфире в ноябре 2016 года. На станциях, планируемых к открытию для пассажиров в будущем, покрытие «МегаФона» также будет организовано по схеме RAN Sharing.

«Услуги быстрого интернета 4G и качественной голосовой связи доступны абонентам "МегаФона" на всех станциях московского метрополитена. RAN Sharing — это долгосрочное и эффективное сотрудничество, основными преимуществами которого являются экономия издержек и увеличение темпов работы на столь сложном и важном инфраструктурном объекте, как московский метрополитен», — отметил технический директор территории «Столица» оператора «МегаФон» Михаил Каракулин. «В частности, оптимизация расходов на строительно-монтажные работы составляет 50 процентов, экономия на закупку комплектов оборудования несколько ниже — порядка 35-40 процентов, для строительства и обслуживания сайтов в подземке мы также распределяем и кадровые ресурсы с партнерами», — подчеркнул он. «Результат наших совместных усилий уже оправдан, мы это видим по востребованности услуги передачи данных под землей — за прошедший год трафик мобильного интернета абонентов "МегаФона" на станциях вырос в два раза», — рассказал Каракулин.

Соглашение между «МегаФоном» и МТС предусматривает предоставление услуг сотовой связи во всех существующих на сегодня диапазонов связи — 2G, 3G, 4G. Это первый совместный проект российских операторов, в котором RAN Sharing осуществляется в сетях связи всех стандартов.

«Ежедневно сетью МТС в московском метро пользуется более двух миллионов абонентов, поэтому обеспечение метрополитена мобильной связью — ключевой проект в регионе для нас», — рассказал в свою очередь технический директор региона «Москва» МТС Владислав Медведев. «По нашим подсчетам, совместное развитие и обслуживание инфраструктуры ускорило запуск связи на всех станциях московского метро на полтора-два года», — уточнил он.