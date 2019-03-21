«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола

Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в Доме футбола в Москве. Соглашение было подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором компании «МегаФон» Геворком Вермишяном. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

По условиям соглашения, в ближайшие три года «МегаФон» будет телеком-партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола. Документ предусматривает совместную деятельность РФС и «МегаФона» по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А "МегаФон" помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов, — рассказал генеральный директор оператора Геворк Вермишян. — Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника — чемпионата мира по футболу. "МегаФон", выступив техническим партнером "Национального центра информатизации", построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков».

«"МегаФон" активно участвует в развитии футбола — спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», — отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

