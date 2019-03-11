Абонентам «МегаФона» предложили экономить с помощью кэшбэка

Оператор мобильной связи «МегаФон» объявил о запуске с 11 марта функции кэшбэка для абонентов новой линейки «Включайся!».

Такая функция на российском рынке мобильной связи появилась впервые. Суть ее очень проста: абонент оплачивает связь и после списания абонентской платы или оплаты международного роуминга 20 процентов от внесенной суммы он получает назад. Кэшбэк начисляется автоматически, для этого не нужно ходить в офисы или дополнительно регистрироваться.

В компании подчеркивают, что кэшбек начисляется именно за оплату связи, а не за покупки или соблюдение никому неизвестных неисполняемых условий.

Кэшбэк от оплаты услуг - это постоянное предложение, а не временная акция, сумма начисляется автоматически и не сгорает — ее можно копить и оплачивать даже крупные покупки.

Как потратить накопленную сумму кэшбэка? Сделать это можно в один клик в Личном кабинете на оплату каких-либо услуг из широкого перечня сервисов, предлагаемых «МегаФоном»: МегаФон ТВ, МегаФон Книги, МегаФон Пресса, Антивирус Eset для Android и Антивирус Eset для трех устройств, на музыкальные сервисы Звук, Boom OK, Boom VK, Яндекс.Музыку, услуги Родительский контроль, любые аксессуары и гаджеты в салонах «МегаФон».

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг, — отмечает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон. — "МегаФон" впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех — мы добавили услугу выгодного кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк в 20 процентов от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь».

Кроме того, с 11 марта «МегаФон» не только обновил суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!», но и запустил новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».

В компании отмечают, что наряду с традиционными услугами (пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам) абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получат дополнительные преимущества.

В частности. тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Также тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин. Тариф «Включайся! Премиум» предлагает безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание; «МегаФон ТВ».

«Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных "МегаФон" предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка "Включайся!" — настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 миллионов человек по всей стране», — подчеркнул Влад Вольфсон.

