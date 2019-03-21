Прибыль «МегаФона» выросла в 2018 году

Оператор сотовой связи «МегаФон» опубликовал финансовые и операционные результаты за четвертый квартал и 2018 год. Судя по отчетности, компания инвестировала средства в качество связи и сервисов, и как следствие создала самую большую сеть в стране. Наблюдается рост числа базовых станций — на начало года их число достигло 227 961 станции, из них 87 611 в формате LTE. Консолидированная выручка выросла на 4,3 процента за год, до 335,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль на 2,7 процента и составила сумму в 21,1 миллиарда рублей.

За прошлый год клиент «МегаФона» в среднем скачал 9,7 гигабайт трафика — рост за год составил по этому показателю (DSU) 41,9 процента. Причем среднее значение DSU в четвертом квартале 2018 уже превышало 10,5 гигабайт. Это означает, что россияне начали более активно пользоваться интернетом.

Выручка от услуг мобильной связи, включая выручку от передачи данных, в четвертом квартале 2018 года, выросла на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 71,1 миллиарда рублей, а за 2018 год выручка от услуг мобильной связи выросла на 4,4 процента до 276,1 миллиарда рублей. Такую динамику в компании объясняют продолжающимся ростом выручки от мобильной передачи данных, который в четвертом квартале 2018 года составил 14,3 процента, или 26,9 миллиарда рублей и 12,5 процента или 100,9 миллиарда рублей за весь 2018 год.

Комментируя финансовые результаты, генеральный директор компании Геворк Вермишян отметил, что для «МегаФона» 2018 год стал годом больших изменений и значимых результатов. «Стратегия цифрового лидерства стала правильным выбором в сложившейся экономической ситуации и позволяет нам уверенно двигаться к достижению долгосрочных целей. Мы завершили год с хорошими результатами и достигли ранее объявленных прогнозных показателей», — отметил он. По словам гендиректора компании, ставка на лидерство в качестве услуг и постоянное развитие сервисов позволяет «МегаФону» активно развивать цифровую экосистему для всех категорий клиентов.