Российский футбол получил нового руководителя

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Дюков стал главой Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

Выборы президента союза состоялись на внеочередной конференции 22 февраля в Москве. Дюков получил единогласную поддержку делегатов. Свои обязанности он будет выполнять до 9 февраля 2021 года.

В декабре ряд региональных федераций футбола выдвинул Дюкова на пост президента РФС. До него исполняющим обязанности президента организации был Сергей Прядкин, который сменил Виталия Мутко. Официально об уходе Мутко было объявлено 19 декабря 2018 года.

Дюков — глава «Газпром нефти». С 2008 по 2017 год являлся президентом «Зенита», за это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем кубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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