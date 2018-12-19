Российский футбол остался без Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает пресс-служба организации в Twitter.

О решении было объявлено на заседании исполкома РФС, которое проходит в среду, 19 декабря. Исполнять обязанности руководителя до 22 февраля следующего года будет глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, передает ТАСС. В этот день состоится внеочередная конференция РФС, на которой будет избран новый президент организации.

В декабре 2017-го Мутко временно оставил должность, вместо него исполняющим обязанности стал Александр Алаев. Перестановки были произведены после дисквалификации, наложенной на Мутко Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за допинговых скандалов в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016-м еще на четыре года.

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