Мутко посчитал ненормальным платить за футбол

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко посчитал, что телевещатели должны показывать матчи Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на общедоступных каналах. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас заканчивается контракт (между РФПЛ и телевещателями — прим. «Ленты.ру»), у каждого подводится какой-то итог контракта. Партнер РФПЛ хочет "срубить" немножко денег. Я, даже если где-то в дороге, то смотрю за 75 рублей матч "Локомотив" – "Зенит". Это ненормально», — заявил Мутко.

По словам чиновника, в будущем контракте этого не должно быть по определению. «Я об этом сказал премьер-лиге, президенту РФПЛ Сергею Прядкину. Берете два матча, топовый матч должен показываться на доступном канале», — пояснил он.

Контракт между лигой и вещателями, транслирующими чемпионат России, заканчивается в сезоне-2017/18. Матч 29-го тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», в котором железнодорожники стали чемпионами, не был показан на общедоступных каналах.

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