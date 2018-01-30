Виталию Мутко добавили полномочий

Председатель правительства России Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера Виталия Мутко. Об этом сообщает «Интерфакс».

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства, указано, что Мутко координирует и дает поручения по вопросам организации, подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий. Ранее в ведении вице-премьера находилась лишь подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Помимо этого, за Мутко оставлены функции контроля за государственной политикой в сфере развития физкультуры и спорта, туризма и молодежной политики.

В пресс-службе вице-премьера агентству пояснили, что данное изменение является формальностью, и уточнили, что подготовкуой и проведением мундиаля на государственном уровне по-прежнему занимается Мутко.

Источник рассказал «Интерфаксу», что уточненное распределение обязанностей введено распоряжением Дмитрием Медведевым ранее в январе.

27 декабря 2017 года стало известно, что Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу. Его сменил ранее занимавший должность гендиректора оргкомитета Алексей Сорокин.

9 января стало известно, что Виталий Мутко получил новую должность, возглавив оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

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