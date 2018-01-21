Мутко пообещал «просто ух» на Олимпиаде

Вице-премьер Виталий Мутко поделился ожиданиями от соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пхенчхане. Его слова приводит ТАСС.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Это подтвердил чемпионат Европы, на котором наши спортсмены выступили достойно. Можно просто порадоваться — фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух», — заявил Мутко.

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Ранее 21 января стал известен список российских фигуристов, которые выступят на Олимпиаде в Южной Корее. Женскую команду представят Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова, мужскую — Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. В соревнованиях спортивных пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах на льду будут состязаться Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Александра Степанова и Иван Букин.

20 января завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Россияне заняли весь пьедестал в парном катании, в соревновании танцевальных дуэтов записали в актив серебро и бронзу. Коляда и Алиев стали серебряным и бронзовым призерами среди мужчин. 15-летняя Загитова стала чемпионкой Европы, опередив Медведеву, занявшую вторую строчку.

Мутко не поедет на Игры в Пхенчхан. Решением Международного олимпийского комитета он пожизненно отстранен от Олимпиад и всех мероприятий под эгидой МОК. Функционер пообещал обратиться в суд.

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