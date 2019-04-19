Российскую школу проверят из-за поста о мытых недоеденных котлетах в столовой

Прокуратура проверит школу №119 Казани после поста в Telegram о том, что в столовой учебного заведения якобы отмывали и заново раскладывали по тарелкам несъеденные котлеты. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает «Вечерняя Казань».

Поводом для проведения проверки стала анонимная жалоба бывшей работницы пищеблока учебного заведения, которую распространил Telegram-канал «Неудаща».

По словам женщины, повар «отмывала котлеты с предыдущих раздач, которые остались целые, и раздавала их в новых порциях. Учителям порции не заказывались, они ели за счет бесплатников или же за счет мытых котлет. А те деньги, которые они оплачивали за питание, шли к ней в карман».

В администрации школы №119 журналистам сообщили, что сотрудница, написавшая этот пост, теперь у них не работает и официально никогда не числилась. «Она хоть и была у нас раздатчицей в пищеблоке, но ее трудовая книжка лежит в городском департаменте продовольствия, у нашего поставщика. К ним все вопросы», — заявили в учебном заведении.

В департаменте продовольствия и социального питания, который поставляет еду в данную школу, подтвердили, что та самая работница действительно числится у них. Ее анонимный пост стал поводом для внутреннего служебного расследования. «Были опрошены сотрудники пищеблока, в том числе с использованием полиграфа. Информация, изложенная в Telegram-канале, в ходе расследования подтверждения не нашла», — сообщила гендиректор департамента Рима Мухамедшина.

В департаменте предположили, что причиной публикации поста стал личный конфликт работницы кухни с шеф-поваром. Для его разрешения первой была предложена должность в пищеблоке другого учебного заведения. После примирения сторон жалоб от нее больше не поступало.

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