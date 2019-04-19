Россияне захотели развидеть странный рэп кандидатов в депутаты

Instagram / oinfo

Кандидаты в совет депутатов подмосковного городского округа Одинцово записали и выложили в интернет оригинальное музыкальное приглашение на выборы. Видео опубликовано в Instagram в пятницу, 19 апреля.

На видео члены «Единой России» перечисляют улицы, села и деревни, входящие в состав их избирательных округов:

«Барвиха-Барвиха-ху,

Барвиха-Барвиха-ху,

Барвиха-Барвиха-ху,

Красногорское шоссе».

Упоминаются также Большие Вяземы, Октябрьский поселок, Шараповка.

Творчество претендентов на депутатские мандаты вызвало у интернет-сообщества негативную реакцию.

«Звенигородская психбольница отдает вам голоса!» — пишет один из пользователей.

«Как это развидеть? Тошнота», — спрашивает другой.

Выборы в совет Одинцовского городского округа, образовавшегося в результате объединения Звенигорода и всех поселений Одинцовского района, состоятся 21 апреля. Всего будут избраны 40 депутатов.

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