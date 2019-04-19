Россияне захотели развидеть странный рэп кандидатов в депутаты

Кандидаты в совет депутатов подмосковного городского округа Одинцово записали и выложили в интернет оригинальное музыкальное приглашение на выборы. Видео опубликовано в Instagram в пятницу, 19 апреля.
На видео члены «Единой России» перечисляют улицы, села и деревни, входящие в состав их избирательных округов:
«Барвиха-Барвиха-ху,
Барвиха-Барвиха-ху,
Барвиха-Барвиха-ху,
Красногорское шоссе».
Упоминаются также Большие Вяземы, Октябрьский поселок, Шараповка.
Творчество претендентов на депутатские мандаты вызвало у интернет-сообщества негативную реакцию.
«Звенигородская психбольница отдает вам голоса!» — пишет один из пользователей.
«Как это развидеть? Тошнота», — спрашивает другой.
Выборы в совет Одинцовского городского округа, образовавшегося в результате объединения Звенигорода и всех поселений Одинцовского района, состоятся 21 апреля. Всего будут избраны 40 депутатов.