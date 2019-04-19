Китай показал испытания «Пиписи»

Китай показал ходовые испытания авианосца проекта 001A, являющегося первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной. Ролик опубликован в Twitter газетой People's Daily.

Авианосец ВМС Китая проекта 001A спущен на воду в апреле 2017 года. Корабль, созданный по примеру Liaoning, является вторым авианосцем в стране. Боевой корабль, названный, предположительно, в честь рака-богомола 皮皮虾 (то есть Pipixia — по системе Палладия произносится как «Пипися»), должен вступить на дежурство не ранее 2020 года. На корабле предусмотрено размещение до 48 самолетов и вертолетов. Водоизмещение корабля — 55-70 тысяч тонн, длина — 315 метров, ширина — 75 метров. Максимальная скорость составляет 31 узел.

В настоящее время на действующем первом китайском авианосце Liaoning (купленном у Украины и впоследствии переоборудованном советском «Варяге») размещаются 24 палубных истребителя четвертого поколения J-15. Корабль способен развивать скорость до 32 узлов, а его экипаж составляет 2626 человек. Liaoning гораздо меньше типичного американского авианосца, способного переносить около 100 истребителей.

В марте 2018 года единственный российский авианосец признан худшим в мировой истории. Мнения российских военных и экспертов о такой оценке корабля разошлись.

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