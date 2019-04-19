Лукашенко заявил о ненужности КХЛ и бешеных зарплат в спорте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и Национальному собранию республики высказался насчет выступления минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит «Прессбол».

Лукашенко выступил против «бешеных» зарплат в спорте, приводя в пример «Динамо». «До 15 миллионов [долларов] в год имеют, и что показали? Не нужна там эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Белоруссии!» — заявил он.

Глава республики отметил, что белорусские хоккеисты могут показывать хоккей не хуже российского. «Как будто эти пацаны, что выиграли у чехов (8 апреля сборная Белоруссии обыграла чехов в товарищеском матче со счетом 3:2 — прим. «Ленты.ру»), хуже хоккейной империи? Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!» — добавил он.

В сезоне-2018/19 «Динамо» заняло предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда второй год подряд не попала в плей-офф турнира. По информации «Чемпионат.com», бюджет клуба на этот сезон составил 464 миллиона рублей (около 7,2 миллиона долларов).

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