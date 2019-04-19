V-280 получил возможности F-35

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@LockheedMartin / Twitter

Американский конвертоплан V-280 Valor получил систему PDAS (Pilotage Distributed Aperture Sensor), обеспечивающую экипажу в режиме реального времени круговой обзор, сообщает Lockheed Martin.

Как пишет The Drive, машина получила шесть инфракрасных датчиков, данные с которых после обработки поступают на нашлемные дисплеи первого и второго пилотов, а также стационарные мониторы в кабине. Это позволяет оперативно отслеживать ситуацию сразу во всех направлениях, в том числе вне зон прямой видимости, и при сложных погодных условиях.

Первый полет V-280 Valor с PDAS, которую ранее получили истребители F-35 Lightning II, состоялся в марте над городом Форт-Уэрт (штат Техас).

Также в марте на американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant.

В настоящее время Bell V-280 Valor и Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant в рамках проекта FVL (Future Vertical Lift) конкурируют за тендер Пентагона, предполагающий после 2030 года обновление парка американских военных вертолетов, в том числе Sikorsky UH-60 Black Hawk.

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