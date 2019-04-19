Отказ туристки раздеться перед незнакомцем обернулся поножовщиной

Турист из Австралии, отдыхавший в Таиланде, получил несколько ножевых ранений за попытку защитить женщину от невменяемого местного жителя. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний Уэйн Маркс отдыхал с друзьями в баре Monster's в курортной провинции Пханг-Нга. Внезапно к их компании подошел 30-летний таиландец Чанин Иннаронг и потребовал, чтобы одна из подруг Маркса сняла свой топ и отдала ему. Он утверждал, что вещь принадлежала его девушке и туристка должна за нее заплатить.

Австралийка отказалась снимать одежду. Между вступившимся за нее Марксом и Иннаронгом завязалась драка. Во время потасовки таиландец ударил австралийца ножом 12 раз, после чего сел на мотоцикл и уехал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого преступника и предъявили ему обвинение в покушении на убийство.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где ему оказали необходимую помощь.

В марте путешественника из России Александра Смагина ограбили на берегу Розового озера в Сенегале. Туристу нанесли три ножевых ранения и украли мобильный телефон. Нападающие пытались отобрать у мужчины устройство, когда он вышел утром на пробежку вдоль океана.

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