Российского туриста трижды ударили ножом ради мобильного телефона

Путешественника Александра Смагина ограбили на берегу Розового озера в Сенегале. Россиянину нанесли три ножевых ранения и украли мобильный телефон. Об этом рассказал на странице во «ВКонтакте» напарник Смагина по путешествию Константин Колотов.

«Помимо всего прочего, мы готовимся к Iron Man и каждый день пробегаем 10-20 километров, делаем какие-то упражнения. Саша вчера утром прошел на пробежку вдоль океана, и на него напали. Когда он понял, что от него требуют телефон, он телефон выбросил, и нападавшие убежали. Нападал один, двое стояли в стороне», — рассказал Колотов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, порезы незначительные, так как нож, скорее всего, был тупым. Жизни Александра ничего не угрожает. Удар по спине прошел по одежде, и порез небольшой. Удар в область горла пришелся на ключицу, и, как следствие, проникновения ножа в мягкие ткани тоже не было.

Россияне написали заявление в местную полицию, связались с посольством Российской Федерации в Сенегале. Также они планируют посетить больницу в столице страны Дакаре для более детального обследования ран.

Кругосветное путешествие Смагина и Колотова стартовало в Санкт-Петербурге 18 сентября. Путешественники в течение пяти-семи лет планируют преодолеть на велосипедах с деревянными рамами 100 тысяч километров на пяти континентах, покорить семь высочайших вершин, а также принять участие в триатлоне Iron Man летом 2019 года в ЮАР.

В декабре 2018 года житель Испании поехал в путешествие по колымской трассе и чуть не замерз насмерть. Хосе Андрес Абьян Пахарес путешествовал по трассе «Колыма» на велосипеде, ночуя в палатке. Из-за сильных морозов он получил серьезные обморожения руки, однако был спасен местными жителями, которые довезли его до ближайшего населенного пункта.

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