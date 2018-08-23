Россиянин добрался до самой популярной в Instagram страны на велосипеде

Путешественник из Омска Сергей Лебединский преодолел маршрут в шесть тысяч километров на велосипеде и добрался до Исландии за два месяца. Об этом сообщается на странице россиянина во «ВКонтакте».

«Я в Исландии, на одном из самых красивых пляжей нашей планеты. Потребовалось два месяца, чтобы осуществить эту безумную мечту», — написал Лебединский.

Он начал свое путешествие 21 июня 2018 года, стартовав из Омска. Его маршрут пролегал через Финляндию, Швецию и Норвегию, и за всю поездку он только один раз воспользовался самолетом — из Осло в Рейкьявик.

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«Больше 6 тысяч пройденных километров, сотни часов, проведенных в седле велосипеда, миллионы цикличных движений ног, сотни подъемов и перевалов. И вот я на острове, посреди Атлантического океана, стою на берегу и не верю, что это случилось», — поделился Лебединский своими эмоциями.

Ранее в июне Исландию признали самой фотографируемой в мире страной. Эксперты составили список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков. В частности, они отметили северное сияние, исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) с необычным цветом воды, ледник Йёкюльсаурлоун и знаменитый Черный пляж на южном побережье Исландии. Также в список самых инстаграмных точек страны вошла ледяная пещера Скафтафетль.

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