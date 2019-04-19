Самого маленького в мире новорожденного мальчика выходили в Японии

В Японии выходили самого маленького в мире мальчика, который после рождения весил всего 258 граммов. Об этом сообщает японская газета «Майнити симбун».

По словам врачей, ребенок Рюсуке Секино (Ryusuke Sekino) появился на свет с аномально тонкими кровеносными сосудами. Хирургам приходилось предельно аккуратно лечить юного пациента. Мать мальчика Тосико Секино (Toshiko Sekino) призналась, что ребенок выглядел настолько хрупко, что она боялась к нему прикоснуться.

«Я так счастлива. Благодаря усилиям докторов он с каждым днем идет на поправку», — говорит Тосико. Пятимесячный Рюсуке находится в роддоме под наблюдением медиков и готовится к выписке. Его вес достиг 3,4 килограмма.

Японец стал мировым рекордсменом. Известно всего 23 случая, когда ребенка с весом менее 300 граммов удавалось спасти. Только в четырех из них выжили мальчики. Самая маленькая девочка родилась в 2015 году в Германии и весила 252 грамма.

В конце февраля сообщалось, что в Японии из больницы выписали младенца, который после рождения весил 268 граммов. Мальчик появился на свет после экстренного кесарева сечения на 24-й неделе беременности (нормальный срок — 38 недель). Спустя более полугода его выписали из больницы совершенно здоровым.

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