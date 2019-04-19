Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

Жительница немецкого города Кельн родила двух близнецов с разницей в 97 дней. Об этом сообщает издание Thе Times.

Женщина по имени Оксана (Oxana) вынашивала двойню и находилась на шестом месяце беременности (26-я неделя). 17 ноября 2018 года у нее отошли воды, и врачам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Вес новорожденной, которую назвали Лиана (Liana), составлял всего 900 граммов. Доктора решили не вынимать второго младенца из живота матери, чтобы тот родился в положенный срок.

«Условия были довольно хорошими благодаря второй плаценте, — отметил главврач родильного отделения Уве Шелленбергер (Uwe Schellenberger). — Мы дали ребенку возможность полностью сформироваться». 22 февраля текущего года на свет появилась вторая девочка по имени Леони (Leonie). Ее вес достигал 3,7 килограмма.

Первые несколько недель после родов Оксана провела в больнице под наблюдением врачей. После чего пациентку выписали.

По данным клиники, близнецы стали мировыми рекордсменами. «Согласно нашим исследованиям, до этого в 2012 году в Ирландии родились близнецы с разницей в 87 дней», — пояснил Шелленбергер.

В 2018 году сообщалось, что в США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон (Marie Johnson) около 16 лет назад прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Два были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.

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