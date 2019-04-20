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Унижавший стюардесс 200-килограммовый пассажир умер от неизвестной болезни

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Тучный пассажир, заставлявший стюардесс EVA Air раздевать его в туалете самолета, скончался во время отпуска на таиландском острове Самуи, сообщает Asia One.

По словам адвоката, американец умер еще в марте от неизвестной болезни, однако информация об этом появилась только сейчас.

Авиакомпания неоднократно пыталась связаться с туристом, чтобы сообщить, что он в черном списке и не сможет воспользоваться обратным билетом в Лос-Анджелес. После того как мужчина несколько месяцев не выходил на связь, стало известно, что он мертв.

Инцидент с унижением бортпроводниц EVA Air произошел 19 января на рейсе Лос-Анджелес — Таоюань. 200-килограммовый американец поднялся на борт на коляске и потребовал посадить его на три сиденья. В полете мужчина приказал стюардессам помочь ему сходить в туалет и заставлял их снимать с него штаны и убирать за ним. Свои требования он сопровождал руганью и унижениями в адрес бортпроводниц.

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