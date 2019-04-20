В Забайкальском крае природные пожары уничтожили полторы сотни домов

Количество жилых домов, сгоревших в результате природных пожаров в Забайкальском крае, приблизилось к 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Уточняется, что всего огнем повреждены 152 строения, из которых 98 — жилые. Также спасатели рассказали о 17 пострадавших, восемь человек доставлены в больницы.

Ранее в районе Байкала был объявлен режим ЧС из-за пожаров, которым способствовала сухая и ветреная погода. При этом водоемы региона до сих пор не освободились ото льда. Наиболее вероятной причиной пожаров называют пал травы.

Наиболее пострадало село Усть-Ималка. Там степной пожар уничтожил почти все шестьдесят жилых домов. На базе главного управления МЧС России по Забайкальскому краю развернут оперативный штаб, которым руководит полковник Антон Маркелов. Для ликвидации привлечено 367 человек, 53 единицы техники, от МЧС 223 человека, 36 единиц техники.

Позднее президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами в Забайкальском крае и своевременно эвакуировать жителей пострадавших районов.

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