Обрушение жилого дома в Стамбуле попало на видео

Четырехэтажное жилое здание в Стамбуле обрушилось из-за оползня, сообщает Hurriet Daily News.

Оползень произошел из-за рухнувшей стены на стройке по соседству. По информации издания, в результате инцидента никто не пострадал — всех жителей успели эвакуировать. На место прибыли полицейские, пожарные и скорая помощь.

Посмотреть на обрушение собралось большое число людей, в том числе съемочные группы местных телеканалов. Когда дом рухнул, в строительный котлован провалились припаркованные рядом автомобили.

Газета напоминает, что в феврале в городе обрушилось семиэтажное здание в другом районе. Тогда под завалами погибли 35 его жителей, 14 человек удалось спасти.

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