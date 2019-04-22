Трансляцию вручения паспортов Гипербореи посмотрели 20 тысяч человек

Известные российские писатели-фантасты собрались в городе Ковдоре Мурманской области в рамках проекта «Ковдор — столица Гипербореи». Место для проведения первого в Заполярье съезда литераторов было выбрано неслучайно — в окрестностях города было найдено немало загадочных артефактов, которые некоторые исследователи относят к последним свидетельствам существования древней цивилизации Гипербореи, сообщают организаторы мероприятия.

По их словам, гиперборейские паспорта, заверенные подписью главы Ковдора Сергея Сомова и змеем Куввтом, в честь которого город и получил свое название, были вручены Сергею Лукьяненко, Олегу Дивову, Вадиму Панову, Андрею Щербаку-Жукову, Антону Первушину, Владимиру Торину и главному редактору «Литературной газеты», писателю и поэту Максиму Замшеву. Трансляцию вручение сувениров-документов посмотрели 20 тысяч человек.

Писатели также посетили городской парк, где находится уникальный рунический камень. Исследователь Гипербореи и первая «Мисс Арктика» Наталья Кулагина, недавно посетившая Ковдор, считает подобные находки каменными «жесткими дисками», оставленными, по ее гипотезе, жителями Гипербореи, владеющими уникальными методами обработки камня и передачи информации с их помощью.

В феврале этого года стало известно, что проект развития города Ковдора Мурманской области «Ковдор – столица Гипербореи» назван лучшим в России по продвижению территорий.

Гиперборейские паспорта — не имеющий аналогов сувенир, обладателями которого смогут стать все гости заполярного Ковдора.