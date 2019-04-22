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Макдоналдс вложит в обучение российских сотрудников четверть миллиарда рублей

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В 2019 году Макдоналдс собирается вложить 250 миллионов рублей в развитие персонала. Об этом рассказал генеральный директор компании в России Марк Карена, выступая на Дне карьеры в Макдоналдсе, прошедшем в Сколково, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Компания инвестирует 2000 часов в обучение каждого сотрудника — до позиции директора предприятия», — уточнил Карена, выступая перед лучшими работниками сети, приехавшими из российских городов и получившими именную стипендию от компании.

Он также напомнил, что едва ли только не в Макдоналдсе молодой человек в возрасте 20 лет может стать руководителем предприятия с 200-миллионным оборотом и стать во главе команды из 100 человек. С рядовых членов бригады ресторана начинали две трети всех топ-менеджеров компании.

В рамках Дня карьеры в Макдоналдс, проходившем в столичной школе базе кампуса в Сколково в пятницу, 19 апреля, велся отбор кандидатов на программу «Растим таланты», позволяющую работающим студентам пройти практику по своей будущей специальности в центральном офисе компании.

С молодыми людьми проводили семинары по развитию творческого мышления, умению слушать и задавать вопросы, маркетингу, технике гостеприимного общения и многим другим направлениям, которые прежде были доступны только директорам предприятий. Об этом рассказала вице-президент Макдоналдс в России по развитию людских ресурсов и обучению Татьяна Ясиновская.

«Мы выбираем стремящихся к развитию людей. Ребята, которые у нас участвовали в программе "Растим таланты", вышли из нее с несколькими проектами, которые сами и возглавили. Мы лишь оказали помощь», — отметила она.

В пример Ясиновская привела проект «Генератор идей», который позволяет аккумулировать идеи по развитию компании, поступающие от любого сотрудника. Возглавляет его обычный работник ресторана, который лидирует команду, состоящую в том числе и из менеджеров центрального офиса компании.

В будущем же Макдоналдс намерен почти полностью отказаться от традиционной корпоративной вертикали власти и жесткого распределения полномочий между подразделениями, которые часто служат лишь препятствием на пути позитивных изменений.

«Ставка делается на кросс-функциональные команды, в которых входят люди с разным образованием, опытом работы, каждый из которых берет на себя те или иные задачи», — отмечает вице-президент.

Всего в российских предприятиях Макдоналдс на сегодняшний день работают 55 тысяч человек. В текущем году планируется набрать еще пять тысяч. «Увеличивая штат, мы будем увеличивать инвестиции в его развитие», — рассказал Марк Карена «Ленте.ру».

В мае компания откроет в Москве Университет Гамбургерологии, главной целью которого станет развитие лидерских качеств у сотрудников, чья работа тем или иным образом уже связана с управлением.

«Первая часть обучения направлена на самопознание, самоанализ, — объясняет Ясиновская. — Вторая — на понимание команды, проблем взаимодействия с коллегами. Третья — на изучение подходов к управлению большим департаментом или сразу несколькими подразделениями или предприятиями».

Она отметила, что российский корпоративный университет станет всего лишь восьмым в мире. Добиться его открытия было достаточно сложно.

Последний ежегодный анонимный опрос показал, что 94 процентам сотрудников нравится работать в Макдоналдс — и больше всего из-за команды, частью которой они стали.

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