Ценам на нефть предсказали взлет

Мировые цены на нефть выросли почти до шестимесячного максимума на фоне сообщений о намерении США ввести полный запрет на ее покупку у Ирана. Ожидается, что стоимость продолжит расти из-за дефицита на рынке. Об этом пишет CNBC.

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Информацию о возможном запрете уже подтвердили в Белом доме. Ранее исключениями из американских санкций пользовались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция, однако действие послаблений истечет 2 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник уже выросли более чем на три процента, достигнув уровня 74,31 доллара за баррель. Это самый высокий уровень с 1 ноября 2018 года. Нефть марки WTI также обновила максимум с 31 октября прошлого года — она прибавила в цене 2,4 процента, достигнув 65,52 доллара за баррель.

Стоимость цены на нефть традиционно отражается на курсе рубля. На фоне решения США российская национальная валюта укрепилась по отношению к американской и европейской. Так, по состоянию на 16:45 по московскому времени доллар упал до 63,81 рубля, евро — до 71,8 рубля.

22 апреля стало известно о намерении США отказаться от исключений в санкциях на покупку иранской нефти. Соответствующий запрет с исключением для восьми стран был введен в ноябре прошлого года. В Белом доме заявили, что Вашингтон собирается ускорять применение санкций в отношении Тегерана, пока тот не согласится на переговоры и не выполнит требования американской стороны, передает ТАСС.

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