Экономика
 
Последние новости
Опровергнута связь Бастрыкина с кланом Арашуковых
Застреливший соседей из-за громкой музыки россиянин попал на видео
Двухголовые сиамские близнецы появились на свет в Йемене
Трамп попытался запугать всех и затроллил Макрона
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
В России ограничили интернет в шесть раз
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Новости партнеров

Россия и Иран придумали способ насолить США

Перейти в «Мою Ленту»

Москва и Тегеран отказались от взаимного расчета в долларах и перешли на оплату товаров в национальных валютах, рассказал посол России в Иране Леван Джагарян, которого цитирует ТАСС.

«Мы уже, по сути, отказались от доллара в рамках взаимодействия с иранцами, будем опираться на российский рубль и иранский риал, в случае острой необходимости — на евро, при отсутствии других вариантов», — сказал он.

По его словам, это сложная задача, но обе страны имеют потенциал для ее выполнения. Также дипломат указал, что переход на взаиморасчеты в национальных валютах с Ираном может иметь «жизненно важное значение».

В 2018 году США, вышедшие из «ядерной сделки» с Ираном, наложили на страну новые санкции, включающие в том числе запрет для центрального банка на расчеты в долларах.

В ноябре прошлого года Белый дом обвинял Россию и Иран в налаживании нелегальной схемы поставок нефти в Сирию. В ней якобы был задействован иранский ЦБ, переводивший крупные денежные суммы Москве, и российский «Мир Бизнес Банк», подконтрольный иранскому Bank Melli Iran.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин подсчитал зависимость России от доллара
Названы преимущества рубля
Путин рассказал об уходе России от доллара
Другие материалы рубрики
Экономика00:05 3 февраля

Кайфовый товар

Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

14:50Сегодня

Российские отели выступили против Booking.com

16:15Сегодня

Россия пригрозила Белоруссии разборками

Экономика00:0331 января

Рано повзрослели

В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
12:3730 января

«РН-Аэро» увеличила продажи авиатоплива на 11 процентов

12:59Сегодня

Найдены виновные в росте цен на бензин

20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

Экономика00:0329 января

Выстрел в ногу

Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
12:28Сегодня

Венесуэла столкнулась с нефтяной катастрофой

13:58Сегодня

Рынок оценил способность «Русала» договариваться

09:47Сегодня

Для борьбы с финансовыми пирамидами начали использовать роботов

Россия
«Чиновника нужно облить грязью и матом?»
Сенатор Клишас о том, как хочет защищать государство и свободу слова новыми запретами
«Закидывают в машины как овец»
Кавказцы объявили войну традиции похищать невест. Остановит ли это дерзких женихов?
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Как изменится жизнь россиян с февраля
Лекарства для неизлечимо больных, новый штраф за скорость и устойчивый интернет
Приставы пошли на шугаринг ради поимки алиментщицы
Российских мужчин захотели обеспечить оплачиваемым отпуском при рождении ребенка
СПЧ возмутился гибелью россиянина в украинской тюрьме
Все материалы
Мир
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Трамп попытался запугать всех и затроллил Макрона
Россия обвинила Японию в зависимости от США
В России отреагировали на «идеальные для ракет США» Курилы
Саудовскую Аравию обвинили в снабжении «Аль-Каиды» американским оружием
Наследие команданте Чавеса
Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции
Судьба генерала
Этот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Порошенко нашел способ отличить украинца от русского
На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Назарбаев пояснил интерес к вопросу о досрочной отставке
На Украине раскрыли «разваливающий страну миф»
Порошенко назвал двух главных врагов Украины
Все материалы
Экономика
Кайфовый товар
Они зарабатывают миллионы, даря эмоции и побеждая скуку
Россия и Иран придумали способ насолить США
Российские отели выступили против Booking.com
Россия пригрозила Белоруссии разборками
Найдены виновные в росте цен на бензин
Герои неба
«Аэрофлот» наградил экипаж рейса Сургут — Москва
Венесуэла столкнулась с нефтяной катастрофой
Все материалы
Силовые структуры
Рауль Арашуков«Везде у него были свои люди»
Газовый король Кавказа крал миллиарды и устранял неугодных. Его земляки знали, но молчали
Анастасия Вашукевич«Вы не знаете, что такое злая белорусская баба»
Настя Рыбка и Алекс Лесли — о выживании за решеткой, сексе в суде и коварстве врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшего в прошлом году экс-сотрудника Красного Креста нашли в московском СИЗО
Главной бедой энергетики Кавказа оказались ее начальники
Генпрокуратура открестилась от нового расследования по перевалу Дятлова
Телефонные террористы атаковали Москву
Все материалы
Наука и техника
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
F-35A оказался мазилой
Шойгу обозначил срок создания наземного «Калибра»
Зафиксировано смещение магнитного полюса Земли к России
«Авангард» признали потомком «Спирали»
Все материалы
Спорт
«Он добился всего. Выше уже некуда»
Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
«Ювентус» купит футболистов по желанию Роналду
Друг пропавшего футболиста Салы рассказал о его нежелании садиться в самолет
Хоккеист СКА назвал колхозом инцидент с падением Моуринью
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Кокорин покаялся
Опортугалились
«Динамо» опозорилось, выбросив миллионы на звезд. И навсегда изменило российский футбол
Все материалы
Культура
«До сих пор не верю, что сделал карьеру»
Уиллем Дефо о гениальности, сумасшествии и «Ван Гоге»
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Моя прекрасная прачечная
Бондарчук, филфак, коррупция: Россия глазами сериала «Год культуры»
Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла
Башмет пожаловался на плохое самочувствие после пожара в «звездном доме»
Актера из «Списка Шиндлера» возненавидели за желание убить «черного ублюдка»
В последнем интервью Децл отчитал Элджея и объявил о новом этапе творчества
Все материалы
Интернет и СМИ
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Разоблачение самых популярных заблуждений посеяло раздор в сети
Серийный убийца с жутким взглядом привел телеведущего в ужас
Михалков назвал участниц Comedy Woman овцами за шутку о замученном генерале
Ведущая «Орла и Решки» получит свое шоу на Первом канале
Раскрыт предполагаемый создатель Azino777
Хакеры «взломали» любимый порносайт россиян и обогатились
Все материалы
Ценности
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
«Я никогда не видела такой ужасной публики»
Шампанское, икра и соболя. Как отдыхают в Давосе банкиры и миллиардеры
Модель снялась с нищими и разъярила публику
Получавшая миллионы топ-модель стала бомжом
Женщины ополчились на бренд за отсутствие изъянов у моделей в белье
Азиатка нашла легкий способ «сменить» расу
Все материалы
Путешествия
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
Появилась вакансия круизного путешественника с зарплатой 2600 долларов в неделю
Самолет с пассажирами трижды возвращался в аэропорт вылета из-за поломки
Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек
Автобус насмерть сбил пожилого туриста на глазах у всей семьи
Все материалы
Из жизни
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Индиец поборол кабана голыми руками
Слоны помогли поймать тигра-людоеда
Студентка обнаружила у себя в шкафу прожившего там несколько дней мужчину
Новорожденный поросенок удивил хозяйку двумя головами и тремя глазами
Все материалы
Законы больших денег
Как заслужить право на покупку эксклюзивного гиперкара
Reventon на минималках
Забытый концепт-кар Honda, проживший несколько жизней
День на миллионы
Лучшая автомобильная реклама с главного футбольного матча США
Бегство французов из России
Французские автомобили, которых нам не хватает в России
Mazda готовит к дебюту новый кроссовер
Ranger Rover Velar оснастили 550-сильной компрессорной «восьмеркой»
Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана
Все материалы
Дом
«Это просто тихий ужас»
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Россиянин приютил 400 человек и отправился под суд
Россиянка осталась без жилья после общения с колдунами
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья на Рублевке
В Подмосковье рухнули цены на дома
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Все материалы