Во время рейса одновременно заболели 16 пассажиров самолета

Пассажиры авиакомпании American Airlines заболели на борту самолета, следовавшего из Кито (Эквадор) в Бостон (США) с пересадкой в Майами. Об этом сообщает Boston Herald.

Во время полета 16 человек внезапно почувствовали себя плохо: среди них было 13 подростков и трое сопровождающих. Некоторых из них тошнило на борту.

Экипаж сообщил о случившемся в диспетчерскую службу, и после посадки в международном аэропорту Логана заболевших пассажиров рейса AA1201 ожидали несколько бригад скорой помощи. Их срочно доставили в местную больницу. Об их состоянии пока не сообщалось.

По информации Fox News, студенты в возрасте от 15 до 17 лет перед вылетом ели вместе с сопровождающими в одном эквадорском ресторане.

В июле 2018 года самолет авиакомпании Spirit, следовавший из Нью-Йорка в Форт-Лодердейл, США, совершил вынужденную посадку в штате Южная Каролина из-за невыносимой вони на борту самолета. По рассказам путешественников, запах был настолько ужасным, что многих пассажиров тошнило, а некоторые даже жаловались на жжение в горле.

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