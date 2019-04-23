Французским школьникам начнут выдавать бесплатные завтраки

Во Франции детям из неблагополучных районов будут выдавать бесплатные завтраки. Об этом сообщили министр образования Жан-Мишеля Бланкер и младший министр здравоохранения Кристель Дюбос, передает The Local.

Идея правительства состоит в том, чтобы дети не начинали учебный день на голодный желудок. Это, по мнению чиновников, «позволило бы школьникам сосредоточиться на учебе в течение всего утра и дать им лучшие возможности для обучения». Министры добавили, что эта мера поспособствует минимизации неравенства с раннего возраста.

На данный момент такая инициатива уже реализуется в некоторых регионах. Мера вводится на всей территории страны со следующего учебного года.

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Школы, чтобы воспользоваться этой схемой, должны будут сами подать заявку. В первую очередь инициатива рассчитана на заведения, расположенные в бедных районах крупных городов или сельских районах, где «выявлена такая социальная потребность».

С 2020 года бюджет акции увеличится до 12 миллионов евро. Министры также заявили, что завтраки должны быть «сбалансированными и хорошего качества».

По данным за 2017 год, в стране насчитывалось 8,8 миллиона человек, чей месячный доход не превышал 1026 евро (около 74 тысяч рублей), что являлось показателем бедности.

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