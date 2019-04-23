Владельцев премиальных машин пустят в бизнес-зал московского аэропорта бесплатно

Владельцам автомобилей Audi, а также других премиальных брендов — Mercedes-Benz, smart, BMW, mini, Porsche, Lexus, Jaguar, Land Rover и Infiniti — предложили воспользоваться услугами бизнес-залов при вылете из терминала D международного аэропорта Шереметьево на майских праздниках. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Получить гостевой визит в бизнес-залы терминала можно будет в период с 26 апреля по 12 мая. Для этого требуется предъявить оригинал или фото свидетельства о регистрации транспортного средства на стойке Audi, расположенной в зоне международных вылетов терминала D.

Кроме того, на информационной стойке, которая будет открыта с 9:00 до 21:00, гости смогут получить информацию об автомобилях Audi и подарки для своих детей.

Бизнес-залами также смогут воспользоваться до четырех членов семьи владельца машины.

5 марта немецкий производитель автомобилей Audi представил концепт электромобиля Audi Q4 e-tron на автосалоне в Женеве. Новый четырехдверный кроссовер оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил с фирменной системой полного привода Audi quattro. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за 6,3 секунды.

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