Audi представил новый электромобиль

Немецкий производитель автомобилей Audi представил концепт электромобиля Audi Q4 e-tron на автосалоне в Женеве. Об этом с места событий передает корреспондент «Ленты.ру».

Событие состоялось во вторник, 5 марта. Новый четырехдверный кроссовер оснастили двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил с фирменной системой полного привода Audi quattro. Машина способна разогнаться до 100 километров в час за 6,3 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.

За рулем располагается дисплей виртуальной приборной панели, на который выводится информация о скорости, уровне заряда аккумуляторной батареи, а также навигационные данные. Кроме того, машина оборудована крупноформатным проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности. На него, например, выводятся направляющие стрелки, расположенные в соответствующем месте на проекции дороги.

Изображение: Audi 1 /4

Длина Audi Q4 e-tron составляет 4,59 метра, ширина — 1,90 мерта, высота — 1,61 метра.

Вместо традиционной решетки радиатора концепт-кар получил закрытую поверхность, заключенную в широкую восьмиугольную рамку. Воздух поступает через крупные воздуховоды, которые тянутся от двух матричных светодиодных фар к элементам нижнего аэродинамического обвеса.

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Для кузова разработан новый синий цвет Solar Sky, который меняет оттенок в зависимости от угла зрения. Лакокрасочное покрытие производится в экологически безопасных условиях и отражает коротковолновый диапазон солнечного света, близкий к ИК-спектру. Благодаря этому поверхность кузова и салон нагреваются значительно меньше.

Дебют модели запланирован на конец 2020 года, однако продажи уже начались. Первые автомобили поступят покупателям до конца марта 2019 года.

Первый полностью электрический кроссовер Audi e-tron компания презентовала осенью 2018 года на международном автосалоне в Париже.

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