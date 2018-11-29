Audi представит новый электромобиль

На международном автосалоне в Лос-Анджелесе немецкая компания Audi представит электрическое четырехдверное купе Audi e-tron GT. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 29 ноября.

Автомобиль Audi e-tron GT стал третьей электрической моделью в линейке компании. Его мощность составляет 590 лошадиных сил. Габариты соответствуют концепции автомобилей класса Gran Turismo: 4,96 метров в длину, 1,96 метров в ширину и 1,38 метров в высоту. Облегченный кузов машины разработан в сотрудничестве со специалистами Porsche. Ее максимальная скорость — 240 километров в час.

Фото: Audi 1 /4

Аккумуляторную батарею концепта Audi e-tron GT можно заряжать с помощью кабеля, подключаемого к разъему под откидной крышкой на левом переднем крыле, или через систему беспроводной зарядки Audi Wireless Charging. При мощности зарядки 11 киловольт Audi e-tron GT заряжается за ночь.

В отделке салона автомобиля использованы экологичные материалы: искусственная кожа, микрофибра и ткани из волокон. Для Audi e-tron GT разработан новый титановый цвет Kinetic Dust.

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Старт производства запланирован на 2019 год.

Ранее на международном автосалоне в Париже немецкая компания Audi показала первый полностью электрический кроссовер Audi e-tron и новое поколение компактного кроссовера Audi Q3. Автомобиль Audi e-tron оснащен опциональным адаптивным ассистентом движения, который заблаговременно замедляет или разгоняет автомобиль с учетом данных о ситуации на дороге.

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