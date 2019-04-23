Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» рассорились после разгромного поражения от «Эвертона» (0:4) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, после финального свистка футболисты устроили перепалку в раздевалке, обвиняя друг друга в поражении. Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер в течение получаса не отпускал команду и провел с ней откровенный разговор, после чего выступил с публичными извинениями.

Материалы по теме «Вернул нам свободу» В него никто не верил, но он принес победу: феномен нового тренера «Манчестер Юнайтед»

По сообщению источника, ситуация в клубе остается такой же напряженной, какой была при предыдущем тренере Жозе Моуринью.

Встреча с «Эвертоном» прошла 21 апреля. Уступив с разгромным счетом, манкунианцы довели количество пропущенных мячей до 48 в сезоне АПЛ, что является клубным антирекордом.

«Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Отрыв от идущего на третьем месте «Тоттенхэма» составляет три очка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!