Разгромное поражение рассорило игроков «Манчестер Юнайтед»

Игроки «Манчестер Юнайтед» рассорились после разгромного поражения от «Эвертона» (0:4) в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.
По информации таблоида, после финального свистка футболисты устроили перепалку в раздевалке, обвиняя друг друга в поражении. Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер в течение получаса не отпускал команду и провел с ней откровенный разговор, после чего выступил с публичными извинениями.
По сообщению источника, ситуация в клубе остается такой же напряженной, какой была при предыдущем тренере Жозе Моуринью.
Встреча с «Эвертоном» прошла 21 апреля. Уступив с разгромным счетом, манкунианцы довели количество пропущенных мячей до 48 в сезоне АПЛ, что является клубным антирекордом.
«Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Отрыв от идущего на третьем месте «Тоттенхэма» составляет три очка.