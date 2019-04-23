Кипр столкнулся с первым серийным убийцей

Спасатели на надувной лодке работают в озере, разыскивая пропавшую шестилетнюю девочку на плотине Ксилиатос на Кипре

На Кипре взяли под стражу солдата, подозреваемого в убийстве трех человек. Мужчину называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.

По данным полиции, 35-летний военнослужащий был задержан после обнаружения трупов двух женщин. Его также подозревают в убийстве шестилетней дочери одной из них. Все трое числились пропавшими без вести с 2018 года, пока тела женщин не нашли в затопленной шахте Мицеро неподалеку от кипрской столицы — Никосии. В настоящее время водолазы обыскивают соседнее озеро в поисках останков девочки.

Следователи заявили, что задержанный уже признался в убийстве одной из женщин. Он рассказал, что это была 28-летняя уроженка Филиппин, он ее задушил. Сообщается, что мужчина связывался с обеими жертвами через приложение для знакомств.

Глава полиции Захария Хрисостому заявил, что стражи порядка и общество «столкнулись с беспрецедентным для Кипра преступлением».

Первый труп — 38-летней филиппинки Мэри Роуз Тибурсио — в середине апреля обнаружил турист, фотографировавший шахту. Тело вынесло на поверхность из-за затопления после необычно сильных дождей. Затем во время осмотра шахты был найден труп второй женщины. Он был упакован так же, как и первый.

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