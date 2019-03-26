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Стали известны подробности поимки Чикатило

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Следователь по делу Андрея ЧикатилоИсса Костоев — рассказал, как ему удалось вычислить серийного убийцу при отсутствии весомых улик. Об этом рассказывается в первом репортаже из серии «Дела минувших дней», которую запустил Следственный комитет. Ролик опубликован на YouTube.

Костоев признал, что Чикатило был неглуп, хитер и изворотлив, а расследование стало настоящей борьбой. «Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления», — сказал он. «Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности», — уточнил следователь. Дело в том, что в те времена улики против него были шаткими из-за отсутствия процедуры исследования ДНК.

Костоев пришел к выводу, что там, где совершались убийства, Чикатило был в командировках. «Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил», — указывается в сюжете.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году в Шахтах, его жертвой стала школьница Елена Закотнова. Тогда в преступлении обвинили другого человека — Александра Кравченко, ему вынесли смертный приговор. Его привели в исполнение в 1983-м.

Чикатило продолжил убивать, серия преступлений началась в 1982 году. По ошибке несколько убийств были объединены в одно дело, и следователи, ведущие его, предположили, что преступления совершал психически больной человек. Это привело к задержанию нескольких умственно отсталых местных жителей. Они давали противоречивые показания, но убийства не прекращались. Это дело назвали «Делом дураков». В 1985 году, когда руководство следствием перешло к Костоеву, дело прекратили, а задержанные по нему освобождены. Из-за ошибок в расследовании арестовать Чикатило удалось только в 1990 году.

В итоге Чикатило приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил в Ростовской области и других регионах СССР 43 доказанных убийства. Чаще всего его жертвами становились дети. Сам маньяк говорил о 56 убийствах.

С прошениями о помиловании Чикатило обращался к президенту России Борису Ельцину, но получал отказ. В феврале 1994 года его расстреляли.

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