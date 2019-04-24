В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Москва, Калининградская и Калужская области, а также Пермский край станут первыми регионами России, в которых разрешат использовать блокчейн и криптовалюту в тестовом режиме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Нововведения будут работать в рамках так называемой регуляторной песочницы — режима, который позволяет локально протестировать новые разработки, пока не прописанные в законодательстве. По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, эксперимент позволит ускорить вывод новых технологий на российский рынок.

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

В марте стало известно, что Банк России планирует ограничить сумму, которую россияне смогут ежегодно тратить на покупку криптоактивов. Под криптоактивами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, недвижимость, имущество, доли в компаниях и денежные требования. Предположительно, верхнюю границу установят на уровне 600 тысяч рублей в год.

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