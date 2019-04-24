Полтысячи ресторанов дадут попробовать свое меню во время Ресторанного фестиваля

Свою работу начал работу четвертый Российский ресторанный фестиваль (РРФ), проводящийся с 20 апреля по 10 мая 2019 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

По их словам, в 2019 году количество городов присутствия фестиваля увеличилось на 150 процентов — 450 лучших ресторанов из 30 городов примут участие в проекте.

«В прошлом году гости купили больше 75 тысяч сетов — почти 75 миллионов рублей пришло в малый бизнес. Поэтому интерес к проекту растет: и со стороны ресторанов, и со стороны жителей, и со стороны администраций городов», — рассказывает основатель РРФ Александр Сысоев. «Именно поэтому в 2019 году уже такое внушительное количество участников - это отличный бонус и для горожан, и явное преимущество для увеличения туристической привлекательности города, ведь в этом году мы подготовили еще и специальные цены в отелях, и маршруты на выходные от известных людей», — считает он.

Организаторы также отмечают, что лучшие рестораны предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене 990 рублей, которые гости смогут попробовать в течение всего времени действия фестиваля.

Фото: пресс-служба Российского Ресторанного фестиваля 1 /3

Партнером РРФ в 2019 году выступило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). По словам главы ведомства Зарины Догузовой, гастрономический туризм — одно из приоритетных направлений в федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019–2025 годы». «Мы считаем, что гастротуристические возможности нашей страны способны не только повысить интерес к поездкам по России, но и способствуют экономическому развитию регионов», — говорит Догузова.

В свою очередь Александр Сысоев отмечает, что для четвертого РРФ подготовлен полноценный пакет для путешественников — гид, «где помимо ресторанов-участников, будут скидки на проживание в отелях и готовые маршруты на выходные от героев каждого города».

Для всех, кто планирует гастрономическое путешествие по стране, созданы специальные цены на проживание в международных сетях отелей в даты фестиваля. В частности, в гостиницах Hyatt, AZIMUT Hotels.