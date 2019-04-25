Шутники пригнали Boeing в Кишинев

Греческие пилоты пригнали самолет в Кишинев из Бухареста ради шутки и развлечения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Blue Bird Aviation, вошел в воздушное пространство Молдавии, сделал несколько кругов над городом и приземлился в кишиневском аэропорту после приказа авиационных властей страны. У самолета не было ни разрешения на прилет в Молдавию, ни разрешения на вылет из Румынии.

В аэропорту представители Государственного органа гражданской авиации (ГОГА) провели осмотр самолета, однако не обнаружили внутри ничего подозрительного. В самолете было четверо членов экипажа: трое мужчин и одна женщина. Они сообщили, что вылетели из Румынии, чтобы пошутить и развлечься.

В связи с инцидентом проводится расследование, самолет до выяснения всех обстоятельств остается в аэропорту Кишинева.

В сентябре 2018 года в США пилот-студент прокрался на борт пассажирского самолета, чтобы его угнать. 22-летний Нишала Санкат проник на борт 200-местного лайнера Airbus A321 компании American Airlines, но внутри столкнулся с двумя рабочими, проводившими техническое обслуживание. Они потребовали у нарушителя удостоверение личности, однако он проигнорировал их просьбу и направился в кабину пилотов. Тогда рабочие схватили его.

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