Пилот вломился в пассажирский самолет и вознамерился его угнать

Пилот-студент перелез через забор в оживленном аэропорту Флориды и прокрался на борт пассажирского самолета, чтобы его угнать. Об этом сообщает New York Post.
22-летний Нишала Санкат проник на борт 200-местного лайнера Airbus A321 компании American Airlines, но внутри столкнулся с двумя рабочими, проводившими техническое обслуживание. Они потребовали у нарушителя удостоверение личности, однако он проигнорировал их просьбу и направился в кабину пилотов. Тогда рабочие схватили его и вывели.
Санкат вырвался и снова побежал к авиалайнеру, но другие рабочие догнали его на машине для гольфа и передали полиции. Власти Флориды выясняют обстоятельства инцидента.
В сентябре пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были шокированы, когда увидели, как пилот их самолета заснул в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду. Командир воздушного судна совершал семичасовой перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия) и решил немного подремать во время полета.