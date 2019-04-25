Бывший заместитель Обамы выдвинулся в президенты США

Американский политик Джо Байден, занимавший пост вице-президента во время двух президентских сроков Барака Обамы, сообщил в своем Twitter-аккаунте о планах выдвинуться на выборы главы государства в 2020 году.

«Ключевые ценности этой нации... наша позиция в мире... сама наша демократия... все, что сделало Америку Америкой — на кону. Поэтому сегодня я анонсирую свою кандидатуру на выборы президента Соединенных Штатов», — говорится в посте Байдена.

В конце марта — начале апреля 76-летний Байден дважды за неделю оказался в центре скандалов. Сначала бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила его в домогательствах — по ее утверждению, в 2014 году политик понюхал ее волосы и поцеловал в затылок. Затем Эми Лаппос заявила, что в 2009 году во время мероприятия по сбору средств Байден схватил ее за голову, притянул к себе и принудил потереться носами. Она не рассматривает инцидент как домогательство. «Это сексизм или мизогиния», — сказала пострадавшая.

Байден занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год. До этого он с 1973 года представлял в Сенате США штат Делавэр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!