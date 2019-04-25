Путин подарил Ким Чен Ыну шашку и набор стаканов

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шашку и набор стаканов с подстаканниками. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 апреля.

«Стаканы с подстаканниками традиционно ассоциируются у россиян с путешествиями в поездах. Именно такая посуда многие годы используется на российских железных дорогах для того, чтобы подавать чай или кофе», — пишет агентство.

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Северокорейский лидер после состоявшихся переговоров подарил российскому коллеге меч. Путин символически выкупил подарок монеткой. Он пояснил Ким Чен Ыну, что дарить оружие в российской традиции — плохая примета.

Встречу во Владивостоке, которая длилась около трех с половиной часов, оба лидера оценили положительно. В частности, были затронуты вопросы ядерного разоружения и ситуации на Корейском полуострове. Президент по итогам переговоров призвал восстановить силу международного права, так как сегодня, по его словам, ситуацию в мире определяет кулачное право.

Переговоры состоялись по инициативе российской стороны.

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