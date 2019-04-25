Раскрыты методы борьбы Меган Маркл с прыщами

Косметолог и визажист Меган Маркл рассказали о том, как они справляются с неожиданными высыпаниями на лице герцогини Сассекской. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я никогда не рекомендую людям выдавливать воспаления в домашних условиях. Тем не менее, я понимаю, что всем нам порой хочется это сделать. Поэтому перед тем, как выдавить что-то, убедитесь, что у вас чистые руки», — пояснила косметолог Сара Чепмен, которая ухаживала за кожей Маркл перед свадьбой.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

Она и визажист Дэниел Мартин, создавший на лице жены принца Гарри естественный блеск на церемонии бракосочетания, также посоветовали всегда массажировать область, где появилось воспаление, и скрывать прыщи с помощью праймера и теней для век.

«Кроме того, нужно использовать теплый компресс — смешать теплую воду с небольшим количеством экстракта гамамелиса и чайного дерева», — уточнила Чепмен, добавив, что завершить уход за проблемной областью можно точечными наклейками, которые помогают предотвратить появление бактерий и уменьшают воспаление.

Ранее в апреле стало известно, что герцогиня Сассекская Меган заставляет своего личного визажиста Дэниэла Мартина обучаться новым техникам мейкапа по понравившимся ей роликам в YouTube. Мартин признался, что она приказывает ему анализировать видео популярных бьюти-блогеров и осваивать самые современные приемы.

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