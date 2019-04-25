Россияне установили русскую печь в квартире пятиэтажного дома

В Усть-Куте (Иркутская область) жильцы квартиры пятиэтажного дома установили и растопили русскую печь. Об этом сообщает «ИрСити» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС.

Печь обнаружили пожарные, которым сообщили о задымлении в подъезде. Выяснилось, что хозяева квартиры недавно приобрели жилплощадь. Они делали ремонт, сдирали обои и сжигали их в печи.

В администрации города сообщили, что печь была установлена незаконно. Пожарные провели беседу с хозяевами квартиры и проинформировали все надзорные органы о ситуации.

В сентябре 2018 года сообщалось, что Красноярский краевой суд запретил двум жителям Дивногорска курить на своих балконах, потому что табачный дым доносился до соседней квартиры. Истица несколько лет жаловалась чиновникам на сигаретный дым и просила своих курящих соседей не дымить ей в окна.

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