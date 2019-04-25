Появились подробности стрельбы у московского метро с двумя погибшими

У одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки» в кармане нашли удостоверение журналиста The Moscow Times. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, оно принадлежит уроженцу Грузии 1958 года рождения и с большой долей вероятности является поддельным.

Как уточняет Telegram-канал 112, на месте происшествия также обнаружен револьвер системы Нагана.

Ранее 25 апреля сообщалось о том, что вблизи станции метро «Новые Черемушки» обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять и ранил одного человека, а затем покончил с собой. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное по статье 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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