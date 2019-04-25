В Москве в результате стрельбы у метро погибли два человека

В результате стрельбы в Москве возле станции метро «Новые Черемушки» погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника агентства «Москва», неизвестный начал стрелять из неустановленного оружия, ранил одного человека и затем покончил с собой. Погиб ли пострадавший, издание не уточняет. Сообщается, что на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

О проверке информации о гибели двух человек в результате стрельбы у «Новых Черемушек» также сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала 112, стрельбу устроили двое приезжих из Еревана, которые «что-то не поделили», и когда «один из них упал замертво», другой покончил с собой.

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