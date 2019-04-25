После стрельбы с двумя погибшими в Москве завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двух мужчин на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

«По данным следствия, днем 25 апреля вблизи станции метро "Новые Черемушки" обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Личности погибших уже установлены», — отметили в СКР.

Ранее об инциденте сообщал источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, неизвестный начал стрелять из неустановленного оружия, ранил одного человека, а затем покончил с собой. На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа.

По данным Telegram-канала «112», стрельбу устроили двое приезжих из Баку, которые «что-то не поделили», и когда «один из них упал замертво», другой покончил с собой.

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